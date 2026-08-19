سازمان ملل: حملات به امدادگران در سال ۲۰۲۵ به بالاترین حد خود رسید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ سازمان ملل متحد ‌اعلام کرد که سال گذشته میلادی تعداد بی‌سابقه‌ای از امدادگران مورد حمله قرار گرفته‌اند که بخشی از آن به دلیل افزایش استفاده از پهپادهای مسلح بوده است.

این سازمان این روند را «وحشتناک» خواند.

طبق گزارش «پایگاه داده امنیت امدادگران»، پلتفرمی که توسط کانادا و استرالیا تأمین مالی می‌شود و حوادث امنیتی مهم مؤثر بر امدادگران را گردآوری می‌کند، حدود ۹۰۷ امدادگر در سال ۲۰۲۵ کشته، زخمی یا ربوده شده‌اند که این تعداد در سال قبل از آن ۸۳۳ نفر بوده است.

از این تعداد، ۳۵۰ نفر کشته شده‌اند که نسبت به رکورد ۳۸۷ نفر در سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافته است.

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