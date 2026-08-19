تداوم کاهش تردد در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، داده‌های جدید نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان کاهش یافته و بیشتر مالکان کشتی‌ها به دلیل نبود چشم‌انداز روشنی از بازگشایی این آبراه راهبردی، از عبور از آن خودداری می‌کنند.

بر اساس داده‌های شرکت «کپلر»، از روز سه‌شنبه تا ساعت ۰۲:۵۸ بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ، تنها ۶ کشتی حامل کالاهای اساسی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ در حالی که این رقم روز قبل ۹ کشتی و میانگین ۱۰ روز گذشته ۱۱ کشتی بوده است.

همزمان، اظهارات متناقض تهران و واشنگتن بر ابهام درباره آینده تنگه هرمز افزوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و مذاکره‌ای نیز در برنامه نیست؛ اظهاراتی که تنها یک روز پس از ادعای او درباره ایجاد یک کانال ارتباطی محرمانه با سپاه پاسداران مطرح شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز آمریکا را متهم کرده است که در مذاکرات دیپلماتیک به دنبال گرفتن امتیازات بیشتری از تهران است.

ترامپ پیشتر با انتشار تصویری از تنگه هرمز، آن را به‌عنوان «سرزمین‌های جدید آمریکا» به تصویر کشیده بود؛ اقدامی که در کنار مواضع اخیر واشنگتن، بر تنش‌ها درباره سرنوشت این آبراه راهبردی افزوده است.

ایران نیز بار دیگر بر مطالبات خود برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرده است؛ مسیری حیاتی برای تجارت و انتقال انرژی که هرگونه اختلال در تردد آن می‌تواند بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

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