شوک در سئول؛ ترامپ رزمایش مشترک با کرهجنوبی را به دلیل جنگ ایران کاهش داد
دستور ترامپ برای کاهش قابلتوجه رزمایش مشترک آمریکا و کرهجنوبی، این تمرین نظامی را از ۱۱ روز به پنج روز کاهش داده است؛ تصمیمی که سئول میگوید از آن بیخبر بوده و همزمانی آن با جنگ ایران، نگرانیها درباره تغییر اولویتهای واشنگتن را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور رزمایش مشترک با کرهجنوبی را بهطور قابلتوجهی کاهش داده و این تمرین نظامی را ۲۱ اوت، یک هفته زودتر از زمان تعیینشده، پایان خواهد داد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که جو هیون، وزیر خارجه کرهجنوبی، امروز- چهارشنبه- در پارلمان این کشور گفت نه مقامهای سئول و نه حتی مسئولان آمریکایی، پیش از اعلام دستور دونالد ترامپ از این تصمیم اطلاع نداشتند.
هیون در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع قبلی سئول از تصمیم ترامپ گفت: «مقامهای دولت ما و دولت آمریکا از آن اطلاع قبلی نداشتند.»
وزیر خارجه کرهجنوبی همچنین گفت پیام ترامپ درباره کاهش رزمایشها، ظاهرا با هدف تحت فشار قرار دادن سئول برای همراهی با آمریکا در جنگ ایران صادر شده است.
این تصمیم ناگهانی، فراتر از یک تغییر در برنامه رزمایشهاست و میتواند نشانهای از تغییر اولویتهای امنیتی دولت ترامپ باشد. واشنگتن در شرایطی که درگیر بحران ایران است، ظاهرا تلاش میکند منابع و ظرفیت نظامی خود را در جبهههای مورد نظرش متمرکز کند و از متحدانش نیز انتظار همراهی بیشتری دارد.
برای سئول، اما مسئله حساستر است؛ زیرا کاهش رزمایشهای مشترک با آمریکا میتواند در شرایط افزایش تهدیدات کرهشمالی، نگرانیهایی درباره سطح تعهد امنیتی واشنگتن ایجاد کند. از همین رو، واکنش وزیر خارجه کرهجنوبی را میتوان نشانهای از نارضایتی سئول از تصمیمی دانست که بدون هماهنگی قبلی با این کشور اتخاذ شده است.