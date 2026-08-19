اسرائیل همچنان لبنان را بمباران میکند؛ تاکید عون بر اجرای «توافق چارچوب»
رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، دو حمله هوایی علیه ارتفاعات «علی الطاهر» و اطراف شهرک «کفررمان» در منطقه نبطیه انجام داد؛ همزمان رئیسجمهور لبنان، خواستار توقف حملات اسرائیل و اجرای کامل «توافق چارچوب» شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حملات اسرائیل به ارتفاعات راهبردی علی الطاهر در روزهای اخیر افزایش یافته است. منابع محلی نیز از پرواز جنگندهها و پهپادهای اسرائیلی بر فراز مناطق مختلف لبنان، گلولهباران اطراف برخی شهرکهای جنوب و نفوذ یک یگان نظامی اسرائیل به اطراف شهرک شبعا خبر دادهاند.
این حملات در حالی ادامه دارد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر از اجرای «عملیاتی بسیار مهم» در لبنان خبر داده بود.
بیروت بر اجرای توافق چارچوب پافشاری میکند
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان در دیدار با راندیپ سارای، وزیر مشاور توسعه بینالمللی کانادا، بار دیگر بر ضرورت توقف حملات اسرائیل، تخریب خانهها و اموال و هدف قرار دادن شهروندان لبنانی تأکید کرد.
عون همچنین موضع لبنان درباره «توافق چارچوب» را تشریح کرد و گفت بیروت بر اجرای این توافق پایبند است و از طرفهای بینالمللی میخواهد اسرائیل را برای اجرای تعهداتش تحت فشار قرار دهند.
بر اساس این توافق که با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ میان لبنان و اسرائیل امضا شد، قرار است نیروهای اسرائیلی بهتدریج از تمامی مناطق اشغالشده لبنان خارج شوند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود. در مقابل، لبنان نیز متعهد به خلع سلاح گروههای مسلح، از جمله حزبالله، شده است.
رئیسجمهور لبنان همچنین اعلام کرد بازسازی مناطق تخریبشده جنوب کشور پس از خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان تا مرزهای بینالمللی، توسط دولت لبنان انجام خواهد شد.
او در عین حال بر اهمیت کمکهای بشردوستانه و اجتماعی کانادا برای بازگشت آوارگان و تأمین مسکن موقت برای ساکنان مناطق آسیبدیده تأکید کرد.
ادامه حملات با وجود توافق
تداوم حملات اسرائیل در حالی است که روند مذاکرات میان لبنان، اسرائیل و آمریکا همچنان ادامه دارد و توافق چارچوب نیز رسماً به امضا رسیده است. با این حال، به گزارش منابع لبنانی، حملات و نقض حاکمیت لبنان از سوی اسرائیل تقریباً بهصورت روزانه ادامه دارد.
مقامهای لبنانی میگویند از دوم مارس تاکنون، حملات اسرائیل به لبنان بیش از ۴۳۴۶ کشته و ۱۲ هزار و ۳۰۱ زخمی برجای گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است؛ علاوه بر این، خسارتهای گستردهای نیز به زیرساختها و مناطق مسکونی وارد شده است.
در چنین شرایطی، اصرار بیروت بر اجرای توافق چارچوب و خروج نیروهای اسرائیلی، در حالی با تشدید حملات تلآویو مواجه شده که آینده جنوب لبنان همچنان به یکی از مهمترین نقاط مناقشه در معادلات امنیتی منطقه تبدیل شده است.