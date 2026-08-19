ترامپ مذاکرات با ایران را متوقف کرد؛ آمریکا همچنان بهدنبال امتیازگیری بیشتر
در شرایطی که مقامهای آمریکایی از توقف مذاکرات با ایران خبر میدهند، مواضع اخیر واشنگتن نشان میدهد دولت ترامپ بار دیگر مسیر فشار و تحریم را برای وادار کردن تهران به پذیرش خواستههای خود در پیش گرفته است.
به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی به شبکه «سیانان» گفته است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نمایندگان ارشد دولتش خواسته فعلا مذاکرات با ایران را متوقف کنند.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا به متحدان خود اعلام کرده که در حال بازنگری در رویکردش قبال ایران است و قصد دارد بهتدریج فشارها بر تهران را افزایش دهد. به گفته این مقام آمریکایی، ترامپ از این موضوع ناراضی است که ایران تاکنون حاضر نشده با خواستههای واشنگتن همراه شود.
مقام آمریکایی مدعی شده است که ترامپ منتظر است رهبران ایران موضع خود را تغییر دهند و آمادگی بیشتری برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا نشان دهند. در همین حال، احتمال اعمال تحریمهای سنگینتر علیه ایران نیز مطرح شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که ترامپ روز گذشته گفته بود هیچ مذاکرهای با ایران در جریان نیست و مذاکرهای نیز در دستور کار قرار ندارد. این موضع با سخنان پیشین او درباره ارتباط مقامهای دولت آمریکا با ایران از طریق کانالهای غیررسمی، تناقض دارد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نیز مدعی شد که «هیچ گفتوگو یا مذاکرهای» با ایران در جریان نیست و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. او همچنین وضعیت تنگه هرمز را عادی توصیف کرد و مدعی شد مینهای دریایی موجود در منطقه نیز از بین رفتهاند.
در مقابل، سپاه پاسداران انجام هرگونه مذاکره محرمانه یا ارتباط پشتپرده با آمریکا را رد کرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز آمریکا را متهم کرد که با افزایش فشارها به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است.
در مجموع، آنچه از مواضع اخیر واشنگتن برمیآید، ادامه سیاست فشار بر تهران و تلاش برای وادار کردن ایران به پذیرش خواستههای آمریکاست؛ رویکردی که در صورت تداوم اختلافات، میتواند به تشدید تحریمها و افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران منجر شود.