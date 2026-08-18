فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی خبر داد

به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد پاریس ۲ دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج خواهد کرد.

بارو در اظهاراتی گفت: «دو دیپلمات ایرانی طی روزهای آینده از فرانسه اخراج خواهند شد.»

این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد به ۲ کارمند سفارت فرانسه در تهران اطلاع داده شده است که «عنصر نامطلوب» محسوب می‌شوند و از ورود آنها به ایران جلوگیری خواهد شد.

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