خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی خبر داد

فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی خبر داد
کد خبر : 1827597
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی در روزهای آینده خبر داد؛ این اقدام پس از آن اعلام شد که ایران نیز ۲ کارمند سفارت فرانسه در تهران را «عنصر نامطلوب» اعلام و ورود آنها به کشور را ممنوع کرد.

به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد پاریس ۲ دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج خواهد کرد.

بارو در اظهاراتی گفت: «دو دیپلمات ایرانی طی روزهای آینده از فرانسه اخراج خواهند شد.»

این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد به ۲ کارمند سفارت فرانسه در تهران اطلاع داده شده است که «عنصر نامطلوب» محسوب می‌شوند و از ورود آنها به ایران جلوگیری خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز