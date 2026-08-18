فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی خبر داد
وزیر خارجه فرانسه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی در روزهای آینده خبر داد؛ این اقدام پس از آن اعلام شد که ایران نیز ۲ کارمند سفارت فرانسه در تهران را «عنصر نامطلوب» اعلام و ورود آنها به کشور را ممنوع کرد.
به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، امروز- سهشنبه- اعلام کرد پاریس ۲ دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج خواهد کرد.
بارو در اظهاراتی گفت: «دو دیپلمات ایرانی طی روزهای آینده از فرانسه اخراج خواهند شد.»
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه ایران نیز روز سهشنبه اعلام کرد به ۲ کارمند سفارت فرانسه در تهران اطلاع داده شده است که «عنصر نامطلوب» محسوب میشوند و از ورود آنها به ایران جلوگیری خواهد شد.