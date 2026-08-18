آمریکا رئیس دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد
دولت ترامپ در ادامه فشارهای خود بر دیوان کیفری بینالمللی، رئیس این نهاد و معاون دادستان آن را تحریم کرد؛ اقدامی که واشنگتن آن را واکنشی به تحقیقات و پروندههای قضایی علیه مقامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانهداری آمریکا، امروز- سهشنبه- از اعمال تحریم علیه توموکو آکانه، رئیس ژاپنی دیوان کیفری بینالمللی، و یک مقام ارشد دیگر این نهاد خبر داد؛ اقدامی که در ادامه فشارهای دولت دونالد ترامپ علیه این دیوان و اتهام واشنگتن درباره «سیاسیکاری» آن انجام شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد علاوه بر آکانه، «عبدالله سی»، معاون دادستان دیوان کیفری بینالمللی نیز هدف تحریمهای جدید قرار گرفته است.
روبیو مدعی شد این دو مقام در تلاشهای دیوان برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه مقامهایی مشارکت داشتهاند که دولتهای متبوعشان صلاحیت این نهاد را نپذیرفتهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که فشارهای دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی تشدید شده است. چهار سازمان حقوق بشری آمریکایی نیز ۱۱ اوت با طرح شکایتی علیه دولت ترامپ، اقدامات این دولت برای تضعیف دیوان را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی آمریکا دانستند.
ترامپ سال گذشته با صدور فرمانی اجرایی، امکان اعمال تحریم علیه دادستانها، قضات و دیگر افرادی را که با دیوان کیفری بینالمللی همکاری میکنند، فراهم کرد؛ اقدامی که در ارتباط با پروندههای مربوط به مقامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند.