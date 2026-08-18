تهدید ناگهانی ترامپ علیه عمان؛ واشنگتن از چه چیزی عصبانی است؟

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت ناکامی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دستیابی به توافق با ایران، عمان را به هدف تازه تهدیدهای واشنگتن تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که ترامپ روز دوشنبه این کشور را به بمباران تهدید کرد.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید طی هفته‌های گذشته بارها از نزدیک بودن توافق با ایران سخن گفته و روی نقش عمان در بازگشایی تنگه هرمز حساب کرده بود، اما توافق همچنان دست‌نیافتنی باقی مانده است.

عمان که در جنوب تنگه هرمز قرار دارد، در هفته‌های اخیر با ایران برای افزایش تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه مذاکره کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیشرفت این مذاکرات می‌تواند از فشار بر بازار جهانی انرژی و افزایش قیمت سوخت بکاهد.

با این حال، این تلاش‌ها ظاهرا با خواسته‌های ترامپ همخوان نیست. رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه بدون توضیح درباره اقدام مشخص مقام‌های عمانی، مدعی شد مسقط «رفتار خوبی نداشته است» و تهدید کرد با این کشور همانند دیگر طرف‌ها برخورد خواهد کرد.

در داخل دولت آمریکا نیز درباره نحوه برخورد با عمان اختلاف نظر وجود دارد. برخی مشاوران ترامپ، مسقط را به جانبداری از ایران متهم می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر روابط تاریخی عمان با تهران را فرصتی برای میانجیگری و پیشبرد مذاکرات می‌دانند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد عمان به جدیدترین کشوری تبدیل شده که ترامپ آن را به دلیل آنچه «کم‌کاری در کمک به پایان جنگ با ایران» می‌داند، هدف انتقاد قرار داده است. ترامپ پیش از این نیز از کره‌جنوبی و متحدان اروپایی آمریکا به دلیل خودداری از مشارکت بیشتر در فشار بر ایران انتقاد کرده بود.

برخی مقام‌های آمریکایی همچنین نگرانند توافق ایران و عمان به تقویت نقش تهران در تنگه هرمز منجر شود؛ در حالی که ترامپ خواهان بازگشایی کامل این آبراه است. استفان کوک، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا، معتقد است تهدیدهای ترامپ نتیجه معکوس داشته و به جای باز شدن هرمز، موجب شده این آبراه در بیشتر بخش‌ها همچنان بسته بماند.

ترامپ در ماه ژوئن برای پایان جنگ و وادار کردن ایران به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای خود مهلتی ۶۰ روزه تعیین کرده بود؛ مهلتی که روز دوشنبه بدون دستیابی به توافق پایان یافت. واشنگتن در این مدت از قطر و پاکستان برای میانجیگری استفاده کرد و عمان، که پیش از جنگ یکی از کانال‌های اصلی ارتباطی تهران و واشنگتن بود، عملاً از این روند کنار گذاشته شد.

روابط آمریکا و عمان نیز طی ماه‌های اخیر متشنج‌تر شده است. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، پیش از این از تصمیم آمریکا برای آغاز جنگ با ایران انتقاد کرده بود. دولت ترامپ نیز پیش‌تر عمان را به تحریم و حتی حمله هوایی تهدید کرده بود؛ ادعایی که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال همکاری مسقط و تهران برای اعمال عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطرح شد و عمان آن را رد کرد.

در مجموع، تهدید اخیر ترامپ علیه عمان در شرایطی مطرح شده که مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به توافق با ایران بدون نتیجه پایان یافته و اختلافات داخل دولت آمریکا درباره نحوه ادامه فشار بر تهران و نقش عمان در مذاکرات نیز افزایش یافته است.