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وقاحت ترامپ در خلیج فارس؛ تنگه هرمز «سرزمین جدید آمریکا»!+ عکس

وقاحت ترامپ در خلیج فارس؛ تنگه هرمز «سرزمین جدید آمریکا»!+ عکس
کد خبر : 1827571
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رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تهدیدها و ادعاهای خود درباره تنگه هرمز، با انتشار نقشه این آبراه راهبردی تلاش کرد تصویری از مالکیت و سلطه آمریکا بر آن ارائه کند.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی تحریک‌آمیز و در ادامه ادعاهای غیرقانونی واشنگتن درباره تنگه راهبردی هرمز، نقشه این آبراه را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد و روی آن عبارت «سرزمین جدید آمریکا» را درج کرد.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی در منطقه خلیج فارس است و ادعای مالکیت یا کنترل آن از سوی آمریکا، با واقعیت‌های حقوقی و جغرافیایی این منطقه همخوانی ندارد.

وقاحت ترامپ در خلیج فارس؛ تنگه هرمز «سرزمین جدید آمریکا»!+ عکس

ترامپ روز گذشته نیز در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز، عمان را تهدید کرده بود که در صورت ایجاد هرگونه مانع، «به‌شدت آن را بمباران خواهیم کرد».

رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر بارها مدعی شده که واشنگتن «کنترل» تنگه هرمز را در اختیار دارد؛ ادعایی که با مخالفت صریح مقام‌های ایرانی مواجه شده است.

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