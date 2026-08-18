وقاحت ترامپ در خلیج فارس؛ تنگه هرمز «سرزمین جدید آمریکا»!+ عکس

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی تحریک‌آمیز و در ادامه ادعاهای غیرقانونی واشنگتن درباره تنگه راهبردی هرمز، نقشه این آبراه را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد و روی آن عبارت «سرزمین جدید آمریکا» را درج کرد.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی در منطقه خلیج فارس است و ادعای مالکیت یا کنترل آن از سوی آمریکا، با واقعیت‌های حقوقی و جغرافیایی این منطقه همخوانی ندارد.

ترامپ روز گذشته نیز در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز، عمان را تهدید کرده بود که در صورت ایجاد هرگونه مانع، «به‌شدت آن را بمباران خواهیم کرد».

رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر بارها مدعی شده که واشنگتن «کنترل» تنگه هرمز را در اختیار دارد؛ ادعایی که با مخالفت صریح مقام‌های ایرانی مواجه شده است.

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