به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، نگرانی شدید خود را نسبت به حملات هوایی اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در شمال غرب سوریه ابراز و این حملات را نوعی تنش‌زایی غیرضروری توصیف کرد.

باراک افزود: «حکومت الشرع هیچ‌گونه موضع خصمانه‌ای اتخاذ نکرده و نیروهای نیابتی در منطقه نگه نداشته است بلکه برعکس، بارها تمایل خود را برای کاهش تنش با اسرائیل نشان داده است.»

وی همچنین تأکید کرد: «واشنگتن همواره میزبان نشست‌هایی برای تشویق گفت‌وگوهای دیپلماتیک بوده است و در آینده نیز به این روند ادامه خواهد داد تا از توسل به خشونت نظامی که تنها باعث ناکامی و سرخوردگی سوریه و اسرائیل می‌شود، جلوگیری کند.»

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