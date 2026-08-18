خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تام باراک: حملات هوایی اسرائیل به سوریه یک تنش‌زایی غیرضروری است

تام باراک: حملات هوایی اسرائیل به سوریه یک تنش‌زایی غیرضروری است
کد خبر : 1827492
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه با ابراز نگرانی شدید از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور»، این اقدامات را یک تنش‌زایی غیرضروری خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، نگرانی شدید خود را نسبت به حملات هوایی اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در شمال غرب سوریه ابراز و این حملات را نوعی تنش‌زایی غیرضروری توصیف کرد.

باراک افزود: «حکومت الشرع هیچ‌گونه موضع خصمانه‌ای اتخاذ نکرده و نیروهای نیابتی در منطقه نگه نداشته است بلکه برعکس، بارها تمایل خود را برای کاهش تنش با اسرائیل نشان داده است.»

وی همچنین تأکید کرد: «واشنگتن همواره میزبان نشست‌هایی برای تشویق گفت‌وگوهای دیپلماتیک بوده است و در آینده نیز به این روند ادامه خواهد داد تا از توسل به خشونت نظامی که تنها باعث ناکامی و سرخوردگی سوریه و اسرائیل می‌شود، جلوگیری کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز