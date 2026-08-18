سوریه حملات اسرائیل به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» را محکوم کرد
وزارت امور خارجه سوریه حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه سوریه حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.
این وزارتخانه اقدام مذکور را اقدامی تجاوزکارانه و غیرقابل توجیه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تشدید خطرناک تنشها که امنیت و ثبات منطقهای را تهدید میکند، توصیف کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که ادامه حملات اسرائیل از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، علیرغم آنچه که خویشتنداری و تلاشهای سوریه برای تحکیم ثبات و جلوگیری از تشدید تنش توصیف کرد، تلاشهای اسرائیل برای تضعیف این تلاشها و سوق دادن منطقه به سمت تنش و بیثباتی بیشتر را آشکار میکند.
اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.