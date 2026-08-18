خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سازمان ملل درباره تشدید نگران‌کننده اوضاع در جنوب لبنان

هشدار سازمان ملل درباره تشدید نگران‌کننده اوضاع در جنوب لبنان
کد خبر : 1827488
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با افزایش چشمگیر فعالیت‌های نظامی در منطقه محل ماموریت نیروهای حفظ صلح سازمان ملل (یونیفل) ، این سازمان در خصوص تشدید نگران‌کننده تنش‌ها در جنوب لبنان هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای پاسدار صلح و موقت این سازمان در لبنان (یونیفل) طی آخر هفته شاهد فعالیت‌های عملیاتی فشرده‌ای در سراسر منطقه ماموریت خود بوده‌اند.

دوجاریک افزود: «این فعالیت‌ها شامل حملات هوایی ارتش اسرائیل، حملات بالگردی، آتشباری‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین عملیات دریایی در آب‌های ساحلی لبنان بوده است که نشان‌ از افزایش ملموس تنش‌ها در امتداد ‌خط آبی است.»

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود: «نیروهای حفظ صلح یونیفل موفق به کشف و خنثی‌سازی مقادیری مهمات عمل‌نکرده در منطقه شده‌اند، اما در عین حال با محدودیت‌هایی در رفت‌وآمد و برخوردهای تهاجمی مواجه شده‌اند که مانع از اجرای درست ماموریت‌های آن‌ها می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز