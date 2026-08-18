هشدار سازمان ملل درباره تشدید نگرانکننده اوضاع در جنوب لبنان
همزمان با افزایش چشمگیر فعالیتهای نظامی در منطقه محل ماموریت نیروهای حفظ صلح سازمان ملل (یونیفل) ، این سازمان در خصوص تشدید نگرانکننده تنشها در جنوب لبنان هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای پاسدار صلح و موقت این سازمان در لبنان (یونیفل) طی آخر هفته شاهد فعالیتهای عملیاتی فشردهای در سراسر منطقه ماموریت خود بودهاند.
دوجاریک افزود: «این فعالیتها شامل حملات هوایی ارتش اسرائیل، حملات بالگردی، آتشباریهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین عملیات دریایی در آبهای ساحلی لبنان بوده است که نشان از افزایش ملموس تنشها در امتداد خط آبی است.»
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود: «نیروهای حفظ صلح یونیفل موفق به کشف و خنثیسازی مقادیری مهمات عملنکرده در منطقه شدهاند، اما در عین حال با محدودیتهایی در رفتوآمد و برخوردهای تهاجمی مواجه شدهاند که مانع از اجرای درست ماموریتهای آنها میشود.»