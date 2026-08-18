به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای پاسدار صلح و موقت این سازمان در لبنان (یونیفل) طی آخر هفته شاهد فعالیت‌های عملیاتی فشرده‌ای در سراسر منطقه ماموریت خود بوده‌اند.

دوجاریک افزود: «این فعالیت‌ها شامل حملات هوایی ارتش اسرائیل، حملات بالگردی، آتشباری‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین عملیات دریایی در آب‌های ساحلی لبنان بوده است که نشان‌ از افزایش ملموس تنش‌ها در امتداد ‌خط آبی است.»

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود: «نیروهای حفظ صلح یونیفل موفق به کشف و خنثی‌سازی مقادیری مهمات عمل‌نکرده در منطقه شده‌اند، اما در عین حال با محدودیت‌هایی در رفت‌وآمد و برخوردهای تهاجمی مواجه شده‌اند که مانع از اجرای درست ماموریت‌های آن‌ها می‌شود.»

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