آذربایجان سفیر مسکو را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آذربایجان امروز -سه‌ شنبه- سفیر روسیه در باکو را در اعتراض به آنچه که اظهارات تحریک‌آمیز، توهین‌آمیز و تهدیدآمیز اخیر علیه کشور، مردم و رهبری آن در فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی روسیه خواند، احضار کرد.

وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد که توجه «میخائیل یودوکیموف»، سفیر روسیه، به ویژه به اظهاراتی جلب شد که به گفته این وزارتخانه علیه باکو و رهبری کشور در جریان پخش برنامه‌ای در هفته گذشته در چارچوب پروژه «چیستوتا پونیمانیا» مطرح شده است.

در این بیانیه افزوده شد: «علاوه بر این، برنامه پخش شده در رادیو اسپوتنیک در ۷ آگوست، ادعاهای پوچ مطرح شده در مورد قرار گرفتن رهبری آذربایجان در لیست تروریست‌ها و افراط‌گرایان روسیه و دیدگاه‌های تحریک‌آمیز مجدد مطرح شده در کانال تلویزیونی اسپاس در ۱۶ آگوست علیه رهبری آذربایجان یادآوری شد».

وزارت خارجه جمهوری آذبایجان در بیانیه خود خاطرنشان کرد که بحث‌ها در مورد دخالت احتمالی در فرآیندهای سیاسی داخلی آذربایجان و همچنین درخواست‌ها برای خشونت فیزیکی علیه این کشور و رهبری آن غیرقابل قبول است.

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