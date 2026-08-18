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روسیه کنترل «اورخواتکا» و «کراسنوپودولیه» را به دست گرفت

روسیه کنترل «اورخواتکا» و «کراسنوپودولیه» را به دست گرفت
کد خبر : 1827436
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وزارت دفاع روسیه از تصرف دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک‌های «اورخواتکا» و «کراسنوپودولیه» در دونتسک را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین گزارش داد که، طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۰ بمب هوایی هدایت‌شونده، دو موشک «هیمارس» و ۱ هزار و ۶۷۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

در این بیانیه افزوده شد که پهپادهای تهاجمی روسیه مخازن سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا را هدف حمله قرار دادند.

 

 

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