روسیه کنترل «اورخواتکا» و «کراسنوپودولیه» را به دست گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک‌های «اورخواتکا» و «کراسنوپودولیه» در دونتسک را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین گزارش داد که، طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۰ بمب هوایی هدایت‌شونده، دو موشک «هیمارس» و ۱ هزار و ۶۷۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

در این بیانیه افزوده شد که پهپادهای تهاجمی روسیه مخازن سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا را هدف حمله قرار دادند.

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