شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۰۰ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقلاز المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -سه شنبه- اعلام کرد یک شهید و دو زخمی در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون ۱ هزار و ۲۶۶ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ۷۳ هزار و ۴۰۰ نفر در این باریکه به شهادت رسیده و در همین مدت ۱۷۴ هزار و ۳۱۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

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