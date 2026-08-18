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پیشتازی اپوزیسیون سوئد در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات

پیشتازی اپوزیسیون سوئد در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات
کد خبر : 1827369
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نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اپوزیسیون سوئد پیش از انتخابات ماه سپتامبر این کشور، از حزب حاکم پیشی گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده برای  شبکه تلویزیونی «اس‌وی‌تی»، اپوزیسیون چپ میانه سوئد پیش از انتخابات ۱۳ سپتامبر این کشور، با ۱۰ درصد اختلاف با ائتلاف راست‌گرای حاکم پیشتاز است.

این شبکه امروز -سه‌ شنبه- گزارش داد که هیچ دولتی تاکنون نتوانسته است در چنین مدت کوتاهی شکافی به این بزرگی را پر کند و اکنون تنها یک معجزه می‌تواند از شکست «اولف کریسترسون»، نخست وزیر سوئد و ائتلاف چهار حزبی او جلوگیری کند.

این نظرسنجی که از ۳ تا ۱۶ آگوست از حدود ۳ هزار رای‌دهنده نشان داد انجام شد، نشان داد که «ماگدالنا اندرسون»، رهبر سوسیال دموکرات‌ها، احتمالا پس از چهار سال حضور در اپوزیسیون، بار دیگر به مقام نخست وزیری خواهد رسید.

بر اساس نظرسنجی انجام شده، چهار حزب چپ‌گرای سوئد در مجموع ۵۳.۹ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند که تخمین زده می‌شود ۱۹۶ کرسی را برای آنها به ارمغان بیاورد، در حالی که دولت ائتلافی ۴۳.۹ درصد یا ۱۵۳ کرسی را به دست آورد.

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