به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) را مأمور پیشبرد طرحی جدید علیه ایران کرده است؛ طرحی که همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: تأثیرگذاری بر نگاه افکار عمومی ایران به عملکرد برخی نهادها و چهره‌های حاکمیتی و تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران.

به گفته این منابع، واشنگتن درصدد است دامنه تقابل با ایران را فراتر از تحریم‌های سنتی گسترش دهد و با تمرکز بر برخی پرونده‌های اقتصادی و نحوه فعالیت شبکه‌های تجاری مرتبط با ایران، از یک سو فشار افکار عمومی را افزایش دهد و از سوی دیگر، فضای فعالیت شرکت‌ها، بانک‌ها و واسطه‌هایی را که تهران برای دور زدن تحریم‌ها به آنها متکی است، محدود کند.

تمرکز بر پرونده‌های مالی

منابع آمریکایی مدعی شدند یکی از محورهای اصلی این طرح، بررسی و انتشار اطلاعات مربوط به شبکه‌های اقتصادی مرتبط با برخی چهره‌های نزدیک به رهبر ایران و سپاه پاسداران و همچنین بررسی الگوهای کسب درآمد و مناسبات اقتصادی مرتبط با این مجموعه‌هاست.

به گفته این منابع، هدف واشنگتن صرفاً انتشار اطلاعات مالی نیست، بلکه تلاش برای برجسته کردن تفاوت میان مواضع رسمی جمهوری اسلامی درباره جنگ، تحریم‌ها و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و منافع اقتصادی برخی محافل بانفوذ مرتبط با ساختار قدرت است.

یک دیپلمات آمریکایی مطلع از فعالیت‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز به «ارم نیوز» گفت ترامپ به سیا اختیار داده است برای اجرای این طرح با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف آمریکا هماهنگ شود تا روند تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مورد نظر تسریع شود.

وی افزود یکی از مسیرهای مورد بررسی، برجسته کردن آنچه واشنگتن «ناکامی‌ها و شکاف‌های داخلی» می‌خواند و انتقال این اطلاعات به افکار عمومی ایران از طریق رسانه‌های فارسی‌زبان است.

به گفته این دیپلمات، این اقدامات می‌تواند شامل انتشار اطلاعات درباره برخی پرونده‌های مالی و اقتصادی مرتبط با چهره‌های بانفوذ مذهبی و نظامی، عملکرد نظامی و مدیریت اقتصادی باشد؛ اقدامی که هدف آن، از نگاه طراحان آمریکایی، افزایش فاصله میان روایت رسمی و برداشت افکار عمومی از شرایط موجود عنوان شده است.

تلاش برای عبور از محدودیت‌های اطلاعاتی

این منبع آمریکایی گفت طرح مذکور همچنین بر تلاش برای عبور از محدودیت‌های موجود بر جریان اطلاعات در ایران متمرکز است؛ از طریق تولید محتوای فارسی درباره فعالیت‌های اقتصادی چهره‌ها و نهادهای مرتبط با نظام و سپاه و ارتباط احتمالی آنها با جنگ، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و معاملات مرتبط با این حوزه‌ها.

بر اساس این گزارش، محافل آمریکایی معتقدند انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند فشارهای داخلی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم‌ها همچنان بر زندگی روزمره مردم ایران تأثیر می‌گذارد.

تشدید فشار اقتصادی

منابع دیپلماتیک همچنین از بازطراحی سازوکار فشار اقتصادی علیه ایران خبر دادند؛ اقدامی که هدف آن، افزایش سرعت و کارآمدی تحریم‌ها و محدود کردن شبکه‌های دور زدن آنهاست.

به گفته این منابع، دولت آمریکا در حال گسترش فشار بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مجموعه‌های تجاری و واسطه‌های فعال در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه است که واشنگتن آنها را مرتبط با شبکه‌های مالی و تجاری ایران می‌داند.

این طرح به‌طور ویژه تجارت نفت، شبکه‌های مالکیت و واسطه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که از ساختارهای پیچیده برای پنهان کردن ذی‌نفعان واقعی معاملات استفاده می‌کنند.

منابع مذکور افزودند رویکرد جدید آمریکا بر اقدام سریع‌تر علیه شبکه‌های خرید و شرکت‌های پوششی متمرکز است تا فرصت بازسازی ساختار فعالیت و تغییر مسیرهای مالی پیش از اجرای تحریم‌ها کاهش یابد.

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