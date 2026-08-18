هشدار روسیه به انگلیس؛ تامین پهپاد برای اوکراین عواقبی خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روسیه امروز -سه‌شنبه- به انگلیس هشدار داد که به دلیل تامین پهپاد برای اوکراین که برای حمله به اهدافی در خاک روسیه استفاده می‌شوند، با عواقبی روبرو خواهد شد.

سفارت روسیه در لندن در بیانیه‌ای در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «اقدامات لندن ناگزیر عواقبی را به همراه خواهد داشت که باید برای آن‌ها پاسخگو باشد. هرچه مشارکت لندن در این درگیری عمیق‌تر و حمایت آن از تشکیلات تروریستی کی‌یف بیشتر باشد، هزینه بیشتری خواهد پرداخت».

این بیانیه در واکنش به گزارشی در روزنامه تایمز در روز شنبه بود که در آن فاش شد، پهپادهای ساخت انگلیس برای حملات دوربرد علیه روسیه استفاده شدند.

اوکراین از پهپادهای تهاجمی برای حمله به پالایشگاه‌های نفت و تاسیسات لجستیکی روسیه استفاده کرده است.

وزارت دفاع انگلیس تاکنون استفاده یا عدم استفاده از پهپادهای این کشور را تایید نکرده است.

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