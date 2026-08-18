۳۰ زخمی در آتشسوزی گسترده در تاسیسات سوخت در سلیمانیه عراق
آتشسوزی گسترده در تاسیسات سوخت سلیمانیه عراق ۳۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانههای محلی عراق امروز -سه شنبه- گزارش دادند که در پی آتشسوزی گستردهای که در یک کارخانه سوخت در شمال استان سلیمانیه عراق رخ داد، حدود ۳۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، «آرام علی»، سخنگوی اداره دفاع مدنی سلیمانیه گفت که آتش سوزی در مجتمعی که برای فرآورده های نفتی در منطقه تنجارو استفاده می شود، رخ داده است.
وی اظهار داشت: «تیمهای پدافند غیرنظامی به سرعت به محل حادثه شتافته و موفق به اطفای حریق شدند».
«شاهو عثمان»، معاون فرماندار سلیمانیه در بیانیهای که توسط شبکه محلی شفق نیوز منتشر شد، گفت: «آتش کاملا مهار شده است و به شهروندان اطمینان میدهیم که هیچ تاثیری بر میزان سوخت و فرآوردههای نفتی عرضهشده در استان وجود ندارد».
بر اساس گزارش رسانههای محلی، این آتش پس از نیمه شب رخ داد و با انفجار در مخزنهای حاوی مواد بسیار قابل اشتعال همراه بود.
به گزارش شفق نیوز، بیشتر مجروحان کارگران و کارکنان این سایت بودند.