گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه کویت و مصر
وزیر خارجه کویت و همتای مصری طی تماسی تلفنی در رابطه با مسائل منطقه گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه کویت در بیانیه از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور و همتای مصری خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، «جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر خارجه، روز دوشنبه، با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه، مصر به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
در این بیانیه افزوده شد: «آنها آخرین تحولات منطقهای را بررسی کرده و در مورد تلاشهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتوگو کردند».