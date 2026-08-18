بازداشت پزشک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی یک پزشک ۵۴ ساله را در رام الله دستگیر کردند.

وفا گزارش داد: «نیروهای اسرائیلی پس از یورش به خانه دکتر دیما محمد امین برکات، متخصص زنان ۵۴ ساله، در محله الطیره رام الله، او را دستگیر کرده‌اند».

در حمله‌ای یورشی دیگر، نیروهای صهیونیست دو فلسطینی را در جریان حمله به روستای بیت امرین، در شمال غربی نابلس در کرانه باختری اشغالی، زخمی کردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که خدمه آن دو نفر را که توسط سربازان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، پیش از انتقال به بیمارستان، درمان کردند.

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