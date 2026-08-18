انهدام ۱۸۰ پهپاد بر فراز منطقه مسکو
مقامات روس از رهگیری و انهدام ۱۸۰ پهپاد اوکراینی بر فراز منطقه مسکو خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی سوبیانین»، شهردار مسکو، امروز -سهشنبه- در پیامرسان تلگرام اعلام کرد که ۱۸۰ پهپاد در طول شب گذشته در جریان یکی از بزرگترین حملات هوایی اوکراین به پایتخت روسیه، بر فراز منطقه مسکو سرنگون شدند.
«آندری وروبیوف»، فرماندار منطقهای، بهطور جداگانه اعلام کرد که پهپادها به انبار شرکت تجارت الکترونیک روسی «وایلدبری» و سایر تاسیسات در نزدیکی مسکو برخورد کردند.
وی افزود که دستکم سه نفر، از جمله یک دختر ۱۰ ساله، در این منطقه زخمی شدهاند.