به گزارش ایلنا، خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی، روز دوشنبه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پیامی به چو سون‌هی، همتای کره‌شمالی خود، تأیید کرده است که نیروهای اعزامی پیونگ‌یانگ در کنار ارتش روسیه در منطقه کورسک می‌جنگند.

بر اساس این گزارش، لاوروف گفته است نیروهای کره‌شمالی در عملیات روسیه برای بیرون راندن «باند نازی‌های اوکراینی» از منطقه کورسک مشارکت دارند.

وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرده است مسکو و پیونگ‌یانگ برای ایجاد «نظام جهانی جدید و عادلانه» همکاری می‌کنند.

کره شمالی از اواخر سال ۲۰۲۴ نیروهایی را برای حمایت از عملیات روسیه و بازپس‌گیری منطقه کورسک از نیروهای اوکراینی اعزام کرده است.

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