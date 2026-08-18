به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد مذاکرات ایران و عمان برای افزایش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت‌هایی داشته است.

به گفته این مقام‌ها، توافق احتمالی تهران و مسقط می‌تواند با کاهش محدودیت‌های کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی، بخشی از فشارها بر بازار جهانی انرژی را کاهش دهد.

با این حال، مقام‌های آمریکایی نگرانند هرگونه توافق میان ایران و عمان به تقویت موقعیت تهران و تثبیت کنترل ایران بر تنگه هرمز منجر شود.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود که به بازگشایی کامل تنگه هرمز و ازسرگیری تردد آزاد کشتی‌ها منجر شود.

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