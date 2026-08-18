والاستریت ژورنال: مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز پیشرفت کرده است
مذاکرات تهران و مسقط برای افزایش تردد کشتیها در تنگه هرمز به پیشرفتهایی دست یافته است؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند از فشار بر بازار انرژی بکاهد، هرچند واشنگتن نگران تقویت کنترل ایران بر این گذرگاه است.
به گزارش ایلنا، والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرد مذاکرات ایران و عمان برای افزایش تردد کشتیها از تنگه هرمز پیشرفتهایی داشته است.
به گفته این مقامها، توافق احتمالی تهران و مسقط میتواند با کاهش محدودیتهای کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی، بخشی از فشارها بر بازار جهانی انرژی را کاهش دهد.
با این حال، مقامهای آمریکایی نگرانند هرگونه توافق میان ایران و عمان به تقویت موقعیت تهران و تثبیت کنترل ایران بر تنگه هرمز منجر شود.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ترجیح میدهد توافقی حاصل شود که به بازگشایی کامل تنگه هرمز و ازسرگیری تردد آزاد کشتیها منجر شود.