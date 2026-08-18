شروط سنگین حزبالله عراق برای خلع سلاح شدن؛ خروج آمریکا و ترکیه و انحلال پیشمرگه
گردانهای حزبالله عراق در واکنش به طرح دولت برای انحصار سلاح، شروطی سخت برای هرگونه مذاکره تعیین کردند؛ خروج نیروهای آمریکایی و ترکیهای و انحلال نیروهای پیشمرگه از جمله خواستههایی است که بغداد را در آستانه یک چالش امنیتی جدید قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی گردانهای حزبالله عراق در بیانیهای گفت: «صبر ما در برابر اقدامات تحریکآمیز و غیرمسئولانه نخستوزیر رو به پایان است» و افزود که بیش از ۱۰۰ روز در برابر آنچه «رجزخوانیهای توخالی نخستوزیر» خواند، صبر کرده است.
وی تأکید کرد هرگونه رویکرد یا مذاکره با دولت درباره سلاح، مشروط به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین خروج نیروهای ترکیه از شمال این کشور است.
مسئول امنیتی گردانهای حزبالله همچنین خواستار انحلال نیروهای پیشمرگه شد و اظهار داشت این نیروها تهدیدی علیه وحدت عراق هستند. وی ارتباط پیشمرگه با «دشمن صهیونیستی-آمریکایی» را نیز «مشکوک» توصیف کرد.
العساف در ادامه از آنچه «برادران بزرگتر و حکیمان آنها» خواند، خواست برای اصلاح «انحراف امنیتی» ناشی از عملکرد نخستوزیر مکلف اقدام کنند تا به گفته وی، «بهانهای برای کسی باقی نماند، ثبات و کرامت حفظ شود و کشور به مسیری کشیده نشود که دشمنان را خشنود کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، پیشتر از ادامه گفتوگوها برای خلع سلاح گروههای مسلح و انحصار سلاح در دست دولت تا پایان سپتامبر خبر داده بود.
علی الزیدی نیز ۱۲ اوت( 21 مرداد) تأکید کرده بود که عراق تا ابتدای اکتبر آینده عاری از حضور نظامی خارجی و سلاح خارج از کنترل دولت خواهد بود و بغداد به جدولهای زمانی توافقشده برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی پایبند خواهد ماند.