به گزارش ایلنا، جرد کوشنر، فرستاده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ادعا کرد مذاکرات میان واشنگتن و بخش‌های مختلف دولت ایران، اکنون از هر زمان دیگری جدی‌تر شده، اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست نیافته‌اند.

کوشنر که به خاورمیانه سفر کرده است، این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» مطرح کرد.

او در جریان این سفر، ابتدا در مصر با هیئتی از جنبش حماس دیدار کرد و سپس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به گفت‌وگو نشست.

دونالد ترامپ نیز روز جمعه اعلام کرده بود که با ادامه مذاکرات با ایران موافقت کرده است، اما همزمان تأکید کرد آتش‌بس میان واشنگتن و تهران «پایان یافته است».

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد: «ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کردیم، اما آمریکا به‌صراحت به آنها اعلام کرده است که آتش‌بس پایان یافته است.»

اظهارات کوشنر در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن از یک سو بر ادامه مذاکرات با تهران تأکید دارد و از سوی دیگر با اعلام پایان آتش‌بس، فشار خود بر ایران را حفظ کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مذاکرات همچنان در مرحله‌ای حساس و شکننده قرار دارد.

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