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مذاکرات کوشنر با اسرائیل و حماس بدون نتیجه پایان یافت؛ طرح ترامپ همچنان در بن‌بست

مذاکرات کوشنر با اسرائیل و حماس بدون نتیجه پایان یافت؛ طرح ترامپ همچنان در بن‌بست
کد خبر : 1827159
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فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دو روز رایزنی با اسرائیل و حماس، بدون دستیابی به پیشرفت قابل توجه، فلسطین اشغالی را ترک کرد. این مذاکرات با هدف احیای طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه انجام شد، اما اختلافات اساسی دو طرف همچنان پابرجاست.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، جرد کوشنر، داماد و فرستاده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار نزدیک به چهار ساعته با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این نشست را «خوب» توصیف کرد و گفت نمایندگان حماس نیز مواضع مثبتی مطرح کرده‌اند. او با این حال گفت ممکن است طی ۳۰ روز آینده پیشرفت‌هایی حاصل شود و ابراز امیدواری کرد جمع‌آوری بخشی از سلاح‌ها آغاز و طی ۶۰ تا ۹۰ روز آینده برخی تونل‌ها نیز مسدود یا تخریب شوند.

ترامپ ماه گذشته اعلام کرده بود حماس با خلع سلاح مرحله‌ای در چارچوب نقشه راه ۱۵ ماده‌ای «شورای صلح» موافقت کرده است؛ طرحی که قرار است همزمان با عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از غزه اجرا شود. حماس اما اجرای آن را به توقف حملات و خروج نیروهای اسرائیلی مشروط کرده است.

در مقابل، نتانیاهو تأکید دارد اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد. یک مقام اسرائیلی نیز گفت نتانیاهو در دیدار با کوشنر تصریح کرده که ارتش اسرائیل عملیات خود را در غزه ادامه خواهد داد و نیروهایش از این منطقه خارج نخواهند شد.

کوشنر نیز اعلام کرد آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای فوری را محدود نخواهد کرد؛ موضعی که عملا یکی از محورهای اختلافی مذاکرات را پابرجا نگه می‌دارد.

دو طرف همچنین درباره بازسازی غزه اختلاف دارند. نتانیاهو و کوشنر توافق کرده‌اند بازسازی تا پیش از خلع سلاح حماس آغاز نشود. در همین راستا، قرار است دو کارگروه برای بررسی خلع سلاح و مسائل آب، فاضلاب و بهداشت عمومی غزه تشکیل شود.

در حالی که حماس خواستار اجرای آتش‌بس و خروج نیروهای اسرائیلی است، تل‌آویو خلع سلاح کامل حماس را پیش‌شرط عقب‌نشینی می‌داند؛ اختلافی که طرح ترامپ برای پایان جنگ را همچنان در بن‌بست نگه داشته است.

 

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