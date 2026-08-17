ترامپ عمان را تهدید به اقدام نظامی کرد
رئیس جمهور ایالات متحده، عمان را تهدید به اقدام نظامی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، عمان را تهدید به اقدام نظامی کرد.
وی هشدار داد اگر عمان در روند اقدامات واشنگتن در تنگه هرمز مداخله یا مانعتراشی کند، آمریکا ممکن است این کشور را هدف حملات نظامی قرار دهد.
وی در مصاحبهای با فاکس نیوز همچنین مدعی ارتباط پشت پرده با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد.
ترامپ مدعی شد که در مورد تنشهای جاری عجلهای ندارد، اما با این حال به عمان حال هشدار جدی داد و گفت که در صورت دخالت آنها، اقدام نظامی میتواند در نظر گرفته شود.
وی افزود: «انتخابات میاندورهای هیچ تاثیری بر دیدگاه من در مورد ایران ندارد.»