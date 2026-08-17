قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده، قیمت نفت در معاملات امروز -دوشنبه- افزایش یافت.

بر اساس گزارش، قیمت نفت خام برنت با ۱ درصد افزایش به ۸۹.۴۰ دلار در هر بشکه رسید و سپس با ۷۲ سنت افزایش در ساعت ۰۲:۲۹ به وقت گرینویچ به ۸۹.۲۰ دلار رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ایالات متحده نیز با ۴۴ سنت افزایش به ۸۲.۸۳ دلار در هر بشکه رسید.

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