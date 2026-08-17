خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت افزایش یافت
کد خبر : 1826823
لینک کوتاه کپی شد.

با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات صلح میان تهران و واشنگتن، قیمت نفت افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده، قیمت نفت در معاملات امروز -دوشنبه-  افزایش یافت.

بر اساس گزارش، قیمت نفت خام برنت با ۱ درصد افزایش به ۸۹.۴۰ دلار در هر بشکه رسید و سپس با ۷۲ سنت افزایش در ساعت ۰۲:۲۹ به وقت گرینویچ به ۸۹.۲۰ دلار رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ایالات متحده نیز با ۴۴ سنت افزایش به ۸۲.۸۳ دلار در هر بشکه رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر