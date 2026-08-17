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«پیامبر خشم» از جنگی ۵جانبه خبر داد؛ پاییز خونین در راه است!

«پیامبر خشم» از جنگی ۵جانبه خبر داد؛ پاییز خونین در راه است!
کد خبر : 1826758
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کریگ همیلتون پارکر، پیشگوی بریتانیایی ملقب به «پیامبر خشم» و «نوستراداموس جدید»، با طرح ادعایی جنجالی مدعی شد ماه‌های پیش‌رو می‌تواند یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کریگ همیلتون پارکر در ویدئویی در کانال یوتیوب خود مدعی شد اوت و سپتامبر ۲۰۲۶ شاهد گسترش کم‌سابقه درگیری‌های بین‌المللی خواهد بود و احتمال دارد در اکتبر، پنج کشور مستقیماً وارد یک درگیری گسترده شوند.

او این ادعا را به «خوانش‌های» خود از «دست‌نوشته‌های نادی» نسبت داد؛ مجموعه‌ای از برگ‌های نخل باستانی هند که برخی معتقدند حاوی پیشگویی‌هایی درباره سرنوشت انسان‌ها و رویدادهای جهان است.

«پیامبر خشم» از جنگی ۵جانبه خبر داد؛ پاییز خونین در راه است!

این پیشگو تأکید کرد هشدارهایش بر پایه یک پیش‌بینی واحد نیست و چندین «خوانش» مختلف به یک نتیجه مشابه اشاره دارند. او سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را «دوره هشدار بزرگ» توصیف کرد و گفت جهان به یکی از دوره‌های خطرناک نزدیک می‌شود.

ادعاهایی درباره پیش‌بینی‌های گذشته

همیلتون پارکر طی سال‌های گذشته نیز با پیش‌بینی‌های جنجالی درباره تحولات سیاسی و امنیتی خبرساز شده است. طرفدارانش ادعا می‌کنند او شیوع کرونا، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، تهدید علیه جان ترامپ و برخی تحولات مرتبط با جنگ ایران را پیش‌بینی کرده است.

با این حال، او در پیش‌بینی جدید خود نام پنج کشوری را که قرار است وارد جنگ شوند، اعلام نکرده و درباره چگونگی آغاز این درگیری نیز توضیحی نداده است؛ موضوعی که موجی از گمانه‌زنی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

برخی کاربران پیش‌بینی‌های او را جدی گرفته‌اند، در حالی که منتقدان معتقدند چنین ادعاهایی فاقد مبنای علمی است و از نگرانی‌های موجود درباره تنش‌های جهانی برای جلب توجه و افزایش مخاطب استفاده می‌کند.

پیشگویی در سایه تنش‌های جهانی

هشدار جدید این پیشگو در شرایطی مطرح شده که جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های منطقه‌ای روبه‌روست و تنش میان قدرت‌های بزرگ نیز افزایش یافته است.

با وجود بازتاب گسترده این ادعاها، دانشمندان و تحلیلگران سیاسی معمولا پیشگویی‌های این‌چنینی را فاقد اعتبار علمی می‌دانند.

همیلتون پارکر در پایان ویدئوی خود از مخاطبانش خواست برای ماه‌های آینده از نظر روحی آماده باشند و هشدار داد: «دوره پیش‌رو آسان نخواهد بود.»

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