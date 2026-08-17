به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به خانواده سلطنتی انگلیس می‌گویند شاهزاده هری و مگان مارکل پس از ۶ سال اختلاف و تنش علنی با خانواده سلطنتی، در حال بررسی عذرخواهی عمومی از شاه چارلز سوم هستند.

این زوج پس از کناره‌گیری از وظایف سلطنتی در سال ۲۰۲۰، با مصاحبه جنجالی با اپرا وینفری، مستند نتفلیکس و انتشار خاطرات هری، جزئیات و اختلافات خانوادگی را علنی کردند؛ اما اکنون به نظر می‌رسد در تلاشند به این دوره پرتنش پایان دهند.

یک منبع مطلع به «دیلی اکسپرس» گفت عذرخواهی احتمالی هری و مگان به معنای پس گرفتن اظهارات گذشته نیست، بلکه قرار است بر پذیرش آسیب‌های ناشی از این اظهارات و تأثیر آنها بر روابط خانوادگی متمرکز باشد.

به گفته این منبع، این اقدام می‌تواند «پیامی روشن» به شاه چارلز باشد که هری و مگان برای پایان دادن به خصومت‌ها و آغاز رابطه‌ای تازه بر پایه احترام متقابل جدی هستند.

با این حال، منابع نزدیک به خانواده سلطنتی تأکید دارند که بازسازی اعتماد از دست‌رفته آسان نخواهد بود و ترمیم زخم‌های چند سال اختلاف، به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد.

ناظران نیز معتقدند این عذرخواهی، حتی اگر صرفا نمادین باشد، می‌تواند نخستین گام برای آغاز روندی تدریجی در جهت آشتی هری و مگان با خانواده سلطنتی باشد.

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