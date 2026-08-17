به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال مدعی شده است ایران در دوره آرامش پس از تفاهم دو ماه پیش، خود را برای احتمال ازسرگیری و گسترش جنگ با آمریکا و متحدانش آماده کرده است.

این روزنامه به نقل از مقام‌های ایرانی و عربی مدعی شد تهران در این مدت به بازآرایی ساختارهای امنیتی و نظامی، تقویت توان موشکی و پهپادی، توسعه اقدامات ضدجاسوسی و افزایش نقش سپاه پاسداران در ساختار نظامی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، برخی دستگاه‌های اطلاعاتی عربی ارتباطاتی میان سپاه و هم‌پیمانان ایران در یمن، عراق و لبنان رصد کرده‌اند که به ادعای منابع، می‌تواند نشانه آمادگی برای گسترش دامنه درگیری و افزایش فشار بر آمریکا و متحدانش باشد.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شده ایران توان موشکی، دریایی و پهپادی خود در مناطق مشرف به دریای سرخ را تقویت کرده و اطلاعاتی درباره اهداف احتمالی در عربستان در اختیار انصارالله یمن قرار داده است. این روزنامه همچنین از احتمال هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی و بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سناریوهای مورد بررسی خبر داده است.

این گزارش در ادامه مدعی شده سپاه گزینه‌هایی برای تشدید فشار در منطقه، از هدف قرار دادن کابل‌های اینترنت در خلیج فارس و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در برخی کشورهای منطقه تا احتمال عملیات زمینی در کویت را بررسی کرده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین از تغییراتی در برخی جایگاه‌های کلیدی ساختار امنیتی ایران خبر داده و مدعی شده آیت الله مجتبی خامنه‌ای بر افزایش نفوذ سپاه و اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر تأکید کرده است.

این روزنامه چشم‌انداز توافق پایدار میان تهران و واشنگتن را نیز ضعیف ارزیابی کرده و مدعی شده ایران با سرعتی بیش از برآوردهای اولیه در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی و بازیابی دسترسی به پایگاه‌های موشکی خود است.

آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا و مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور با ایران، گفته است: «مبنای اصلی، جنگ است» و تهران برای حمله احتمالی بعدی در وضعیت آماده‌باش باقی خواهد ماند.

وال‌استریت ژورنال در پایان مدعی شد تهران دوره کنونی را فرصتی برای آماده‌سازی جهت رویارویی گسترده‌تر می‌داند و برخی افراد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران نیز مذاکرات را آتش‌بسی موقت پیش از دور تازه درگیری‌ها ارزیابی می‌کنند.

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