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المیادین: طبق مذاکرات ایران و عمان مسیر جنوبی تنگه هرمز برچیده می‌شود

المیادین: طبق مذاکرات ایران و عمان مسیر جنوبی تنگه هرمز برچیده می‌شود
کد خبر : 1826532
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المیادین گزارش داد که ده‌ها کشتی و نفتکش در تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور از ایران هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، المیادین مدعی شد که طبق مذاکرات ایران و عمان مسیر جنوبی تنگه هرمز برچیده می‌شود. 

المیادین درباره آخرین تنگه هرمز با حضور در این تنگه گزارش داد: «طبق مذاکرات جاری بین ایران و سلطنت عمان، مسیر جنوبی برچیده خواهد شد. »

این رسانه افزود: «همه تانکرهای نفتی موظف به هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران خواهند بود و اکثر کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه، تاکنون مسیر ایران را رعایت کرده‌اند.» 

المیادین در ادامه گزارش داد که تاکنون اکثر کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه، مسیر ایران را رعایت کرده‌اند.

 

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