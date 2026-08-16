المیادین: طبق مذاکرات ایران و عمان مسیر جنوبی تنگه هرمز برچیده میشود
المیادین گزارش داد که دهها کشتی و نفتکش در تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور از ایران هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، المیادین مدعی شد که طبق مذاکرات ایران و عمان مسیر جنوبی تنگه هرمز برچیده میشود.
المیادین درباره آخرین تنگه هرمز با حضور در این تنگه گزارش داد: «طبق مذاکرات جاری بین ایران و سلطنت عمان، مسیر جنوبی برچیده خواهد شد. »
این رسانه افزود: «همه تانکرهای نفتی موظف به هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران خواهند بود و اکثر کشتیها هنگام عبور از تنگه، تاکنون مسیر ایران را رعایت کردهاند.»
المیادین در ادامه گزارش داد که تاکنون اکثر کشتیها هنگام عبور از تنگه، مسیر ایران را رعایت کردهاند.