خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله اوکراین به روستوف با ۳ کشته و یک زخمی

حمله اوکراین به روستوف با ۳ کشته و یک زخمی
کد خبر : 1826368
لینک کوتاه کپی شد.

حمله پهپادی اوکراین به منطقه روستوف روسیه ۴ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «یوری سلیوسار»، فرماندار منطقه روستوف روسیه، گزارش داد که در حمله پهپادی به این منطقه، ۳ نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

وی در پلتفرم روسی «مکس» نوشت: «شب گذشته، سه نفر در نتیجه حمله هوایی به منطقه روستوف کشته شدند و یک نفر دیگر به دلیل جراحات در بیمارستان بستری شده است».

این مقام افزود که بیش از ۱۵۰ پهپاد در حمله اوکراین بر فراز سه شهر و نه ناحیه در این منطقه منهدم شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر