حمله اوکراین به روستوف با ۳ کشته و یک زخمی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری سلیوسار»، فرماندار منطقه روستوف روسیه، گزارش داد که در حمله پهپادی به این منطقه، ۳ نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

وی در پلتفرم روسی «مکس» نوشت: «شب گذشته، سه نفر در نتیجه حمله هوایی به منطقه روستوف کشته شدند و یک نفر دیگر به دلیل جراحات در بیمارستان بستری شده است».

این مقام افزود که بیش از ۱۵۰ پهپاد در حمله اوکراین بر فراز سه شهر و نه ناحیه در این منطقه منهدم شدند.

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