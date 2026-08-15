ترور فرمانده «یگان رضوان» در جنوب؛ اسرائیل خواستار مذاکرات «جدیتر» با بیروت شد
رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، یکی از فرماندهان حزبالله را ترور کرد و همزمان از تلاش برای آغاز مذاکرات جدید و «جدیتر» با بیروت با میانجیگری آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، سخنگوی نخستوزیر رژیم صهیونیستی، امروز- شنبه- اعلام کرد که تلآویو به دنبال آغاز دور جدیدی از مذاکرات با لبنان با میانجیگری آمریکاست؛ مذاکراتی که به گفته او باید «جدیتر و بلندپروازانهتر» از گذشته باشد. این اظهارات پس از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مطرح شد.
«دورون اشپیلمان»، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، مدعی شد حملات اخیر علیه حزبالله باید به روند مذاکرات سرعت بدهد و آن را جدیتر کند، نه اینکه باعث توقف یا عقبگرد آن شود.
او گفت: «امیدواریم این حملات به پیشبرد مذاکرات کمک کند، زیرا دشمن در اینجا مشخص است و آن حزبالله است.»
رژیم صهیونیستی مدعی است این حملات را در واکنش به حمله حزبالله در منطقهای در جنوب لبنان انجام داده که تلآویو آن را «منطقه امنیتی» میخواند. دفتر نتانیاهو نیز مدعی شده در این حمله سه نظامی اسرائیلی بهشدت زخمی شدهاند.
سخنگوی نتانیاهو همچنین گفت تلآویو همچنان به توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری آمریکا شکل گرفته، پایبند است. این توافق شامل خلع سلاح حزبالله، عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق است.
اشپیلمان افزود: «ما به این توافق باور داریم و امیدواریم ارتش لبنان بتواند در اجرای آن مشارکت کند. ما نیز برای کنار زدن حزبالله از صحنه با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.»
از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در حمله هوایی به شهرک «انصار» در جنوب لبنان، «علی سمیر الحاج حسن»، از فرماندهان حزبالله، هدف قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل مدعی شد الحاج حسن فرمانده یکی از بخشهای نیروی رضوان حزبالله بوده و در جریان حمله به مقر فرماندهی این گروه کشته شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین درباره گزارشها از شهادت اعضای خانواده الحاج حسن، مدعی شد آنها هدف حمله نبودهاند و این فرمانده حزبالله از اعضای خانواده خود بهعنوان «سپر انسانی» استفاده کرده است.
با این حال، مقامهای لبنانی اعلام کردند در حمله به شهرک انصار، ۷ غیرنظامی از جمله ۳ کودک و ۲ زن به شهادت رسیدند. همچنین در حمله هوایی دیگری به شهرک «دیرالزهرانی» ۴ نفر دیگر جان خود را از دست دادند.