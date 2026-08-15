پس از مستثنا شدن الحشد الشعبی از انحصار سلاح؛ ارتش عراق یک موضع امنیتی را واگذار کرد

به گزارش ایلنا، الحشد الشعبی عراق، امروز- شنبه- از تحویل گرفتن مسئولیت امنیتی یکی از مناطق شرق استان صلاح‌الدین از ارتش این کشور خبر داد؛ اقدامی که همزمان با تأکید مقام‌های بغداد بر قرار داشتن این نیرو در ساختار رسمی امنیتی عراق انجام شده است.

بر اساس اعلام الحشد الشعبی، مسئولیت امنیتی منطقه بسطاملی در شهرستان آمرلی به تیپ ۵۲ این تشکل واگذار شده است. در همین چارچوب، نیروهای گردان دوم تیپ ۸۶ ارتش عراق مسئولیت‌های میدانی خود را به تیپ ۵۲ الحشد الشعبی تحویل دادند.

این جابه‌جایی طی مراسمی رسمی و با حضور شماری از فرماندهان و افسران ارتش عراق و الحشد الشعبی انجام شد.

الحشد الشعبی اعلام کرد انتقال مسئولیت در راستای بازتنظیم مناطق تحت پوشش نیروهای امنیتی صورت گرفته و هدف آن افزایش هماهنگی میان نیروهای نظامی، تقویت آمادگی و کنترل میدانی و تأمین امنیت منطقه و ساکنان آن است.

این تحول در حالی رخ داده است که مقام‌های امنیتی عراق امروز بر جایگاه رسمی الحشد الشعبی در ساختار نظامی این کشور تأکید کردند.

سعد معن، رئیس اداره اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، گفت الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح این کشور است و اعضای آن تابع قوانین و مقررات نظامی هستند.

وی در تشریح طرح دولت برای انحصار سلاح نیز گفت این طرح متوجه گروه‌هایی است که خارج از چارچوب نهادهای رسمی امنیتی فعالیت می‌کنند.

واگذاری مسئولیت این منطقه به الحشد الشعبی در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث درباره ساماندهی سلاح در عراق و تعیین تکلیف گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی، به یکی از موضوعات مهم امنیتی و سیاسی این کشور تبدیل شده است.

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