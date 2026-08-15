به گزارش ایلنا، جنوب لبنان در روزهای اخیر شاهد تشدید حملات اسرائیل بوده است؛ حملاتی که از بمباران هوایی و توپخانه‌ای تا تخریب و خاک‌برداری را شامل می‌شود و چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در این میان، تپه راهبردی علی‌الطاهر به یکی از کانون‌های اصلی تحولات تبدیل شده و احتمال اجرای عملیات گسترده‌تر اسرائیل در این منطقه را افزایش داده است.

طبق گزارش الجزیره، اهمیت تپه علی‌الطاهر پس از بازدید یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، از قلعه شقیف و حضور او در نقطه‌ای مشرف به این تپه بیشتر شده است. تپه علی‌الطاهر با ارتفاع بیش از ۶۷۰ متر، طی روزهای اخیر بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و گزارش‌هایی نیز درباره آمادگی ارتش این رژیم برای محاصره آن منتشر شده است.

دامنه حملات به مناطق دیگری مانند دیرالزهرانی، انصاریه، نبطیه الفوقا، دیر سریان، بنی‌حیان، مرکبا و بیت یاحون نیز کشیده شده است. در حمله پهپادی به دیرالزهرانی، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند. عملیات تخریب و خاک‌برداری اسرائیل در منطقه المنصوری نیز همچنان ادامه دارد.

الیاس حنا، کارشناس نظامی، گفت اسرائیل در حال تثبیت حضور خود در مناطقی مانند المنصوری، مارون‌الرأس و الخیام است و تشدید حملات در تپه علی‌الطاهر مهم‌ترین تحول جدید محسوب می‌شود. به گفته او، اسرائیل از سیاست حملات محدود و بازدارندگی به سمت «بازدارندگی تنبیهی» حرکت کرده تا مانع بازسازی توان نظامی حزب‌الله شود.

تپه علی‌الطاهر به دلیل ارتباط با قلعه شقیف، الخیام و منطقه انگشت جلیل، نقطه‌ای راهبردی است که کنترل آن می‌تواند بر محورهای مهم جنوب لبنان اشراف ایجاد کند. در این گزارش همچنین احتمال حمایت آمریکا از اقدامات اسرائیل مطرح شده و آمده است این تحولات بخشی از راهبرد گسترده‌تر اسرائیل برای تضعیف گروه‌های همسو با ایران در منطقه است.

این کارشناس نظامی همچنین تأکید کرد که دولت لبنان برای واکنش میدانی گزینه‌های محدودی دارد و بیشتر به مسیر دیپلماتیک و فشار آمریکا متکی است؛ در حالی که اسرائیل همچنان بر تثبیت مواضع خود در جنوب لبنان اصرار دارد.

تشدید حملات در حالی ادامه دارد که بر اساس توافق چارچوب امضاشده در ۲۶ ژوئن، اسرائیل باید به‌تدریج از خاک لبنان خارج شود. با این حال، یسرائیل کاتس اعلام کرده ارتش اسرائیل از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز حضور نظامی دائمی اسرائیل در جنوب لبنان را مغایر با تعهدات این توافق دانسته است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که تشدید حملات در تپه علی‌الطاهر صرفاً بخشی از فشار نظامی اسرائیل است یا مقدمه‌ای برای آغاز عملیات گسترده‌تر در جنوب لبنان.

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