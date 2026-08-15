آسوشیتدپرس: آمریکا برای حل بحران ایران به دنبال گسترش رایزنی با کشورهای اروپایی است

به گزارش خبرگزاری ‌آسوشیتدپرس‌، هم‌زمان با ‌‌ناکامی مذاکرات برای پایان جنگ، به نظر می‌رسد دولت آمریکا در حال گسترش رایزنی با کشورهایی است که ممکن است بتوانند تهران را تحت فشار قرار دهند یا به تعدیل مواضعش تشویق کنند.

بنا به گزارش این خبرگزاری، در حالی که گفت‌وگوهای ایران با عمان و همچنین پاکستان، ترکیه و قطر ادامه دارد، دولت آمریکا بی‌سروصدا دامنه رایزنی‌های خود را گسترش داده و برخی کشورهای اروپایی را نیز وارد این روند کرده است. کشورهایی که شاید در نگاه نخست گزینه‌های غیرمنتظره‌ای به نظر برسند.

در همین راستا، ‌وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گذشته در واشنگتن با همتای اتریشی خود دیدار کرد و چهارشنبه نیز با وزیر خارجه یونان تلفنی گفت‌وگو کرد.

این رایزنی‌ها به خودی خود چندان قابل توجه نبودند، چرا که در چارچوب روابط معمول آمریکا با دو متحد نزدیک اروپایی انجام شدند. بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا نیز کوتاه و کلی بودند و اشاره‌ای به ایران نداشتند.

در ادامه مشخص شد وزیران خارجه اتریش و یونان روز پنج‌شنبه ‌با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

این تماس‌ها از شکل‌گیری مسیری جدید برای تلاش جهت شکستن بن‌بست مذاکرات حکایت دارند.

این تحرکات همچنین نشان می‌دهند بسته شدن عملی تنگه هرمز تا چه اندازه کشورهایی را که تاکنون در این مناقشه موضعی بی‌طرفانه داشته‌اند، به استفاده از نفوذ دیپلماتیک خود نزد واشنگتن و تهران برای دستیابی به راه‌حلی پایدار تشویق کرده است.

یک دیپلمات اروپایی آگاه از این رایزنی‌ها که نخواست نامش منتشر شود، تاکید کرد هم‌زمانی تماس‌های آمریکا و اروپا «تصادفی نبود».





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