خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری یک تروریست در استان الانبار عراق

دستگیری یک تروریست در استان الانبار عراق
کد خبر : 1826161
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری یک تروریست در استان الانبار عراق خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان مبارزه با تروریسم عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی وابسته به این سازمان پس از پیگری اطلاعاتی و میدانی دقیق یک ماموریت امنیتی انجام دادند که منجر به دستگیری یکی از تروریست‌ها در استان الانبار شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این بیانیه آمده است که در یک ماموریت جداگانه در استان الانبار نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجوی میدانی انجام دادند که منجر به کشف یک انبار مهمات به جا مانده از گروه‌های داعش شده است.

طبق این بیانیه اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از این انبار مهمات در هرگونه فعالیت تروریستی انجام شده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر