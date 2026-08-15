دستگیری یک تروریست در استان الانبار عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان مبارزه با تروریسم عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی وابسته به این سازمان پس از پیگری اطلاعاتی و میدانی دقیق یک ماموریت امنیتی انجام دادند که منجر به دستگیری یکی از تروریست‌ها در استان الانبار شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این بیانیه آمده است که در یک ماموریت جداگانه در استان الانبار نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجوی میدانی انجام دادند که منجر به کشف یک انبار مهمات به جا مانده از گروه‌های داعش شده است.

طبق این بیانیه اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از این انبار مهمات در هرگونه فعالیت تروریستی انجام شده است

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