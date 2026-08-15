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آسیب به خانه‌ها و خودروها در پی وقوع زلزله ۵ ریشتری در اسپانیا

آسیب به خانه‌ها و خودروها در پی وقوع زلزله ۵ ریشتری در اسپانیا
کد خبر : 1825984
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وقوع زلزله ۵ ریشتری در اسپانیا منجر به آسیب به ساختمان‌ها و خودروها شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در ساعات اولیه صبح امروز -شنبه- شهر گرانادا در جنوب اسپانیا را لرزاند.

 دولت منطقه‌ای اعلام کرد که به خانه‌ها و خودروها آسیب رسیده اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

شبکه تلویزیونی «تی‌وی‌ای» اسپانیا تصاویری از آوار پراکنده در خیابان و خسارات وارده به خودروها در این شهر توریستی محبوب را نشان داد.

نیروهای امدادی نیز تعدادی از مردم را از ساختمان‌های آسیب دیده نجات دادند.

 

 

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