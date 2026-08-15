آسیب به خانهها و خودروها در پی وقوع زلزله ۵ ریشتری در اسپانیا
وقوع زلزله ۵ ریشتری در اسپانیا منجر به آسیب به ساختمانها و خودروها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، زلزلهای به بزرگی ۵ ریشتر در ساعات اولیه صبح امروز -شنبه- شهر گرانادا در جنوب اسپانیا را لرزاند.
دولت منطقهای اعلام کرد که به خانهها و خودروها آسیب رسیده اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
شبکه تلویزیونی «تیویای» اسپانیا تصاویری از آوار پراکنده در خیابان و خسارات وارده به خودروها در این شهر توریستی محبوب را نشان داد.
نیروهای امدادی نیز تعدادی از مردم را از ساختمانهای آسیب دیده نجات دادند.