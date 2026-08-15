از «لینکلن» تا «جورج واشنگتن»؛ تغییر آرایش دریایی آمریکا مقابل ایران چه پیامی دارد؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» قرار است راهی منطقه شود و جایگزین ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» شود.

این جابه‌جایی در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و مقام‌های آمریکایی بر حفظ آمادگی نیروهای این کشور در منطقه تأکید می‌کنند.

وزیر جنگ آمریکا نیز پیش‌تر از توان نیروی دریایی این کشور برای ادامه آنچه «محاصره دریایی» بنادر ایران خوانده شده، تا هر زمان که لازم باشد، سخن گفته بود. به گفته وی، آمریکا با جابه‌جایی و چرخش یگان‌های دریایی مستقر در منطقه تلاش می‌کند سطح آمادگی عملیاتی خود را حفظ کند.

ناو «آبراهام لینکلن» طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۵۰ روز در مأموریت بوده و بر اساس گزارش‌های آمریکایی، جنگنده‌های مستقر بر روی آن در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران مشارکت داشته‌اند. این ناو پس از آن نیز در چارچوب تحرکات دریایی آمریکا در اطراف بنادر ایران به فعالیت خود ادامه داده است.

ادامه حضور ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های آمریکایی در منطقه نشان می‌دهد واشنگتن در شرایط کنونی قصد ندارد خلأ نظامی در منطقه ایجاد شود و می‌خواهد توان واکنش سریع خود را حفظ کند.

در همین زمینه، رعد الدهلکی، کارشناس مسائل امنیتی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، معتقد است تنش‌های موجود دیگر به یک پرونده محدود نیست و مجموعه‌ای از مسائل امنیتی و نظامی، خاورمیانه را در برابر مرحله‌ای حساس قرار داده است.

وی با اشاره به تداوم حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا گفت واشنگتن با این اقدامات تلاش می‌کند فشار بر ایران را حفظ کرده و مانع شکل‌گیری معادلات امنیتی جدید در منطقه شود.

از سوی دیگر، محمد علی، پژوهشگر مسائل ایران، معتقد است تهران تلاش دارد از مرحله رویارویی مستقیم به سمت مدیریت بحران حرکت کند، اما همزمان با فشارهای ناشی از حملات اخیر و حضور نظامی آمریکا در اطراف خود مواجه است.

به گفته این پژوهشگر، ایران در برابر شرایط موجود چند مسیر پیش‌رو دارد؛ ازسرگیری مذاکرات با شرایط جدید، ادامه رویارویی غیرمستقیم از طریق حملات محدود یا گسترش دامنه درگیری با ورود بازیگران دیگر.

در این میان، جایگزینی «آبراهام لینکلن» با «جورج واشنگتن» نشان می‌دهد آمریکا در حال حفظ پیوستگی حضور نظامی خود در منطقه است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از راهبرد فشار تدریجی واشنگتن علیه تهران و تلاش برای تقویت موقعیت خود پیش از هرگونه مذاکرات احتمالی باشد.

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