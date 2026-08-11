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تیراندازی نیروهای آمریکایی به یک کشتی در خلیج فارس

تیراندازی نیروهای آمریکایی به یک کشتی در خلیج فارس
کد خبر : 1824989
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وال استریت ژورنال گزارش داد که نیروهای آمریکایی به یک کشتی در خلیج فارس تیراندازی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال گزارش داد که نیروهای آمریکایی به یک کشتی در خلیج فارس تیراندازی کردند. 

‌وال‌استریت ژورنال گزارش داد: «نیروهای آمریکایی امروز به سمت یک کشتی که تلاش داشت محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را نقض کند، تیراندازی کردند.» 

این در حالی است که رسانه‌ها پیشتر خبر دادند که حادثه‌ای برای یک کشتی باری در نزدیکی ساحل المخا در یمن به وقوع پیوسته است.

 

 

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