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پوتین:

حاکمیت و توسعه روسیه مستقیماً به سرعت اجرای نوآوری‌ها بستگی دارد

حاکمیت و توسعه روسیه مستقیماً به سرعت اجرای نوآوری‌ها بستگی دارد
کد خبر : 1824967
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رئیس جمهور روسیه، تأکید کرد که حاکمیت و توسعه این کشور، از جمله در بخش دفاعی، مستقیماً به سرعت اجرای نوآوری‌ها بستگی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ‌«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، تأکید کرد که حاکمیت و توسعه این کشور، از جمله در بخش دفاعی، مستقیماً به سرعت اجرای نوآوری‌ها بستگی دارد.

رئیس جمهور روسیه ‌در جلسه شورای علوم و آموزش در نووسیبیرسک روسیه، بر لزوم تقویت فضای تحقیقاتی و توسعه زیرساخت‌های علمی برای همگام شدن با چالش‌های آینده تأکید کرد.

رئیس جمهور روسیه به دولت دستور داد تا اعتبارات مالی لازم را در پروژه بودجه روسیه برای سه سال آینده برای حمایت از تأسیس و ادامه فعالیت مراکز علمی قوی در مناطق اختصاص دهد و بر لزوم ادامه مسیر تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پیشرفته در سطح منطقه‌ای تأکید کرد.

 

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