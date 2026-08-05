عراقچی به پاکستان سفر میکند
منابع آگاه از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، یک مقام ارشد پاکستانی از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشور خبر داد.
این منبع بلندپایه پاکستانی در گفتوگو با ریانووستی گفت: «انتظار میرود عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هفتم آگوست (روز جمعه) به پاکستان سفر کند».
این منبع افزود: «وی قرار است با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، شهباز شریف، نخستوزیر و اسحاق دار، معاون وزیر خارجه دیدار داشته باشد».