خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی به پاکستان سفر می‌کند

عراقچی به پاکستان سفر می‌کند
کد خبر : 1822779
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، یک مقام ارشد پاکستانی از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشور خبر داد.

این منبع بلندپایه پاکستانی در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: «انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هفتم آگوست (روز جمعه) به پاکستان سفر کند».

 این منبع افزود: «وی قرار است با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، شهباز شریف، نخست‌وزیر و اسحاق دار، معاون وزیر خارجه دیدار داشته باشد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر