اسپانیا گزارشها درباره حضور افرادی از گروههای افراطی در میان پناهجویان را رد کرد
مقامات رسمی اسپانیا گزارشها درباره حضور افرادی از گروههای افراطی در میان پناهجویان در سئوتا را رد کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، مقامات رسمی اسپانیا گزارشها از شناسایی افراد مرتبط با گروههای افراطی در میان پناهجویان در سئوتا در این کشور را رد کردند.
وزارت کشور اسپانیا به یورونیوز اعلام کرد که گزارشهای رسانهای مبنی بر شناسایی افراد مظنون به جهادگرایی در میان مهاجرانی که هفته گذشته وارد سئوتا شدند را تایید نمیکند.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که ورود گسترده مهاجران در ۳۰ ژوئیه هیچ تهدیدی برای امنیت عمومی ایجاد نمیکند.