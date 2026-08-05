گفتوگوی وزرای خارجه عراق و مصر درباره تحولات در تنگه هرمز
وزرای خارجه عراق و مصر در امان دیدار و درباره تحولات اوضاع منطقه و چالشهای منطقهای و بینالمللی جاری از جمله تحولات دریانوردی در تنگه هرمز و اهمیت تضمین روان بودن جریان ناوبری دریایی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق امروز -چهارشنبه- در حاشیه نشست وزارتی عربی درباره قدس در اردن، با «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر دیدار کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار راههای تقویت روابط دوجانبه میان عراق و مصر و افقهای توسعه آن در زمینههای مختلف و اهمیت تداوم تبادل سفرهای مسئولان و هیئتهای دو کشور در مرحله آتی در راستای کمک به توسعه حوزههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه و چالشهای منطقهای و بینالمللی جاری از جمله تحولات دریانوردی در تنگه هرمز و اهمیت تضمین روان بودن جریان ناوبری دریایی گفتوگو کردند.