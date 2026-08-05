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وزارت دفاع روسیه:

شهرک‌های «زارنیتسا» و «ریژوکا» را تصرف کردیم

شهرک‌های «زارنیتسا» و «ریژوکا» را تصرف کردیم
کد خبر : 1822725
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وزارت دفاع روسیه از تصرف دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور دو شهرک دیگر در اوکراین را تصرف کردند.

 وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور کنترل شهرک «زارنیتسا» در منطقه زاپروژیا و شهرک «ریژوکا» در منطقه سومی را به دست گرفتند.

 این وزارتخانه همچنین از انهدام ۱هزار و ۸۳ فروند پهپاد و ۱۰ بمب هدایت‌شونده اوکراین طی شبانه روز اخیر خبر داد.

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