به گزارش الجزیره، «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان در نشست وزارتی درباره حمایت از قدس و مقدسات آن که به میزبانی اردن درحال برگزاری است، نسبت به گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی و تشدید خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

اسحاق دار در ادامه سیاست‌های غیرقانونی اسرائیل در اراضی فلسطین که امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌کند، محکوم کرد.

وی تاکید کرد: «ما باید قاطعانه برای توقف فوری گسترش شهرک‌سازی و تغییرات جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین اقدام کنیم.»

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