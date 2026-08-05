عبدالعاطی:
بر رد یهودیسازی قدس اشغالی تاکید میکنیم
وزیر خارجه مصر خوستار اجرای تمام تعهدات رژیم صهیونیستی طبق توافق آتشبس در غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، امروز -چهارشنبه- گفت که قاهره بار دیگر بر رد تمام اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی با هدف یهودیسازی قدس اشغالی تاکید میکنیم.
وی اظهار داشت: «تلاش برای تغییر وضع موجود در قدس، کنترل و امنیت بیشتری برای اسرائیل به ارمغان نخواهد آورد، بلکه منجر به انفجار اوضاع و خارج شدن آن از کنترل خواهد شد».
عبدالعاطی ادامه داد: «ما بر لزوم اجرای تمام تعهدات اسرائیل طبق توافق آتشبس در غزه تاکید میکنیم».
وی افزود: «مصر بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تلاش یا طرحی که با هدف آواره کردن مردم فلسطین یا ریشه کن کردن آنها از سرزمینشان در کرانه باختری و غزه انجام شود، اعلام میکند».