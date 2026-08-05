به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، امروز -چهارشنبه- گفت که قاهره بار دیگر بر رد تمام اقدامات و سیاست‌های رژیم صهیونیستی با هدف یهودی‌سازی قدس اشغالی تاکید می‌کنیم.

وی اظهار داشت: «تلاش برای تغییر وضع موجود در قدس، کنترل و امنیت بیشتری برای اسرائیل به ارمغان نخواهد آورد، بلکه منجر به انفجار اوضاع و خارج شدن آن از کنترل خواهد شد».

عبدالعاطی ادامه داد: «ما بر لزوم اجرای تمام تعهدات اسرائیل طبق توافق آتش‌بس در غزه تاکید می‌کنیم».

وی افزود: «مصر بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تلاش یا طرحی که با هدف آواره کردن مردم فلسطین یا ریشه کن کردن آنها از سرزمینشان در کرانه باختری و غزه انجام شود، اعلام می‌کند».

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