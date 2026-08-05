وزیر خارجه عربستان: تمامی اقدامات یکجانبه اسرائیل باطل است
وزیر خارجه عربستان سعودی با باطل و غیرقانونی خواندن تمام اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی از جمله شهرکسازی و مصادره زمینهای فلسطینیان، تجاوزات این رژیم در غزه را محکوم کرد و خواهان اقدام عملی جامعه بینالمللی برای توقف این تجاوزها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی نقض متوالی توافقات در غزه از سوی رژیم صهیونیستی را تلاشی مستقیم برای به شکست کشاندن مسیر صلح دانست.
«فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنانی در نشست امان اعلام کرد: «تمامی اقدامات یکجانبه اسرائیل، از جمله شهرکسازی، مصادره زمینهای فلسطینیان و تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس، باطل و بیاثر است.»
وی با محکوم کردن شدید تجاوزات و نقضهای صورتگرفته توسط رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد: «این اقدامات چالش و دهنکجی مستقیم به توافقات موجود بوده و در خدمت اهداف کسانی است که به دنبال به شکست کشاندن مسیر صلح هستند.»